Incidente nel curvone della Cala, si schianta contro 5 auto parcheggiate: quattro feriti

Rocambolesco incidente ieri sera verso le 22 nel curvone della Cala. Il conducente di una Golf, G.C. le sue iniziali, stava viaggiando in direzione del Foro Italico quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro le auto in sosta. Quattro le persone rimaste ferite. Danneggiate una Fiat Punto, una Kia Venga, una Renault Clio, una Hyundai e una Twingo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. L'automobilista alla guida della Golf è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Civico insieme ad altri due passeggeri che viaggiavano con lui, S.P e A.P. le loro iniziali. Un terzo passeggero, L.D., è stato portato al Buccheri. Le loro condizioni non sono gravi.



