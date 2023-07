Investito e ucciso da un camion in corso Umberto I. Tragedia a Cinisi dove oggi è morto un uomo di 82 anni, F. S. le iniziali, travolto da un mezzo pesante mentre attraversava la strada . Diversi i passanti che hanno contattato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambiulanza. Per l'anziano però, rimasto incastrato sotto il mezzo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cinisi che hanno informato la Procura in attesa dell'arrivo del medico legale per l'ispezione del cadavere. Per estrarlo è stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco che probabilmente dovranno sollevare il mezzo per recuperare il corpo. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. L'autotrasportatore, sotto choc, è stato ascoltato dai vigili per forinire la propria versione dei fatti in maniera tale da accertare le sue responsabilità.