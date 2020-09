Incidente in corso Tukory, sbatte contro un'altra auto e si ribalta: ferita 36enne

Sbatte contro un mezzo parcheggiato e si ribalta con l'auto. L'incidente è avvenuto ieri, intorno alle 20, in corso Tukory, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare un'automobilista di 36 anni, M.Z., a uscire dall'abitacolo di una Ford Focus di colore grigio. La donna, sotto shock, è stata portata con un'ambulanza al pronto soccorso del Civico e dimessa poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista stava percorrendo la strada in direzione della stazione quando avrebbe urtato un'auto, forse ferma in doppia fila all'altezza di via San Francesco Saverio. Nonostante il violento impatto la donna ha riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in 6 giorni. Sul posto l'Infortunistica per effettuare i rilievi e ascoltare la versione dei fatti fornita dalla conducente della Focus.

Sempre in corso Tukory, intorno alle 3 di notte, è stato registrato un altro incidente all'altezza di via Filiciuzza. Un 31enne alla guida di una Mercedes Classe C si è schiantato contro un palo della segnaletica per evitare, come da lui stesso dichiarato, un cane randagio che stava attraversando la strada. Per lui e il passeggero solo tanta paura e qualche graffio.