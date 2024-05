Incidente in corso dei Mille, scontro scooter-tram: 28enne in ospedale con il femore rotto

Violento scontro tra uno scooter e un tram a poche decine di metri da piazza Scaffa. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in corso dei Mille, all'altezza del civico 1317. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un Beverly Piaggio, c'era un ragazzo di 28 anni (A. C. le iniziali), che è stato portato al Civico con un femore rotto e altre escoriazioni su tutto il corpo.

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è avvenuto intorno alle 19. Un tram della linea 1 si stava spostando in direzione di piazza Scaffa quando, arrivati vicino al bypass all'altezza di via Tiro a segno, si è scontrato con lo scooter guidato dal 28enne. Alcuni passanti e lo stesso autista del "Genio" hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza per soccorrere il ferito.

Il giovane è stato accompagnato nell'area d'emergenza del Civico dov'è stato sottoposto a una Tac, servita a escludere il trauma cranico, e a una radiografia che ha evidenziato la frattura. Il 28enne è stato quindi trasferito nel reparto di Ortopedia in attesa di valutare un eventuale intervento chirurgico. Per lui, che ha riportato altre escoriazioni sul corpo, la prognosi è di 30 giorni.

Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale sono intervenuti per eseguire i rilievi che si sono conclusi in serata. Per fare ciò il tram, con parabrezza in frantumi per via del violento scontro, è rimasto fermo sui binari per diverse ore prima di fare rientro in rimessa per la sostituzione del vetro e per ulteriori verifiche. Al vaglio anche il funzionamento del semaforo che, stando ai primi accertamenti, risultava in funzione.