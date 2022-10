Corso Finocchiaro Aprile, urtano un'auto parcheggiata e si ribaltano: tre feriti

Avrebbero urtato una Smart parcheggiata per poi ribaltarsi e terminare la propria corsa, sul fianco sinistro, davanti ad alcune bancarelle di frutta e verdura. Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in corso Finocchiaro Aprile, all’altezza del civico 99. Tre i feriti, fortunatamente tutti in maniera lieve, che sono stati soccorsi dal personale del 118 prima del trasporto in ospedale.

Secondo quanto ricostruito a bordo della Suzuki c’era una coppia di anziani. Dalle prime informazioni pare che la donna, che si trovava al volante, avrebbe sbattuto contro la Smart, forse in doppia fila e con a bordo una ragazza. Per aiutare i due a uscire dalla macchina - adagiata su un fianco - sono intervenuti alcuni passanti (video in basso). Poi l’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno soccorso i tre.

Nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze ma i due della Suzuki, tra i quali la donna uscita dall’abitacolo tenendosi la testa, sono stati accompagnati ugualmente in ospedale per accertamenti. Successivamente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità di entrambe le parti.