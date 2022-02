Incidente in corso dei Mille, scontro fra due auto all'incrocio e una si ribalta: due feriti

Due auto danneggiate, una delle quali si è anche ribaltata, e due feriti. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16 all'incrocio tra corso dei Mille e via Antonino Laudicina, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Forum di Brancaccio. Dopo il violento impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale i due automobilisti (dei quali ancora non si conosce l'età): uno al Civico e l'altro al Buccheri La Ferla.

Nessuno dei due fortunatamente sarebbe in gravi condizioni. Al personale dell'Infortunistica il compito di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro registrato in un incrocio regolato da semaforo.