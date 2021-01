Incidente in corso dei Mille, scontro fra un'auto e uno scooter: grave una trentenne

Trentenne ricoverata in prognosi riservata dopo un incidente stradale. E’ accaduto intorno alle 11.30 di oggi in corso dei Mille, all’altezza di cortile Patania. A scontrarsi uno scooter Honda Sh, guidato dalla donna (R.C. le iniziali), e una Fiat Panda, al volante della quale c’era G.B., un uomo di 74 anni.

Secondo una prima ricostruzioni l’auto era lanciata in direzione di via Messina Montagne mentre la donna con lo scooter viaggiava nella direzione opposta. Per cause ancora da chiarire i mezzi si sono scontrati con violenza e la trentenne è stata sbalzata dalla sella.

I primi a intervenire sono stati alcuni agenti di polizia. Poi è stato il turno dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno portata con l’ambulanza al Policlinico, dov’è entrata in codice rosso. Eseguiti i primi accertamenti, i medici hanno escluso la riserva sulla vita. Illeso invece l’automobilista.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire le responsabilità delle due parti. Non si è reso necessario procedere con il sequestro dei mezzi per ulteriori accertamenti.