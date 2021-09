Incidente in corso dei Mille, settantenne si ribalta con un'auto

Si ribalta con una Fiat Panda in corso dei Mille. Un incidente si è verificato oggi, intorno alle 13, nel tratto di strada vicino via Lincoln. Secondo una prima ricostruzione un automobilista di 70 anni, L.F., avrebbe urtato un mezzo in doppia fila per poi ribaltarsi. Alcuni passanti hanno soccorso e aiutato l'uomo, poi affidato ai sanitari del 118, a uscire dall'abitacolo. Nonostante il violento impatto il settantenne non ha riportato gravi conseguenze. Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

