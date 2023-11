Incidente in corso Calatafimi, collaboratrice scolastica travolta da un'auto: rischia la paralisi

L'urto è stato molto violento, tanto da provocarle una lesione del midollo spinale che potrebbe avere gravi conseguenze e portarla prfino alla paralisi. Si trova ricoverata in ospedale una donna di 61 anni che è stata investita ieri mattina in corso Calatafimi, all'altezza di piazza Indipendenza, da un uomo che si trovava alla guida di una Fiat 600. Lei, una collaboratrice scolastica (R. R. le iniziali) che lavora poco distante dal punto in cui è avvenuto l'impatto, si trova al Civico dov'è stato eseguito un intervento urgente nel reparto di Neurochirurgia.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 118 chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Dopo il trasferimento in ospedale sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno ascoltato alcuni testimoni e identificato l'automobilista, il cinquantenne G. R., risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Il personale dell'Infortunistica ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona accertare la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava percorrendo corso Calatafimi in direzione monte quando, arrivati all'altezza del civico 113, ha travolto con violenza la bidella che stava forse attraversando: da chiarire se in prossimità delle strisce o meno. A causa dell'impatto la donna avrebbe ingerito un corpo estraneo, forse un dente che le si sarebbe staccato, che successivamente è stato rimosso con una tracheo-broncoscopia. A preoccupare però è la lesione spinale: la 61enne si trova in Rianimazione e per il momento la prognosi resta riservata.