Incidente in corso Calatafimi, donna investita da un’auto mentre attraversa la strada

Ricoverata in ospedale per un trauma cranico dopo essere stata investita da un'auto. Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in corso Calatafimi, all'altezza di via Carmelo Onorato, dove una 68enne (P. N. le iniziali) è stata investita dal conducente di una Citroen Berlingo, un uomo di 42 anni (P. M.). La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all'ospedale Civico dov'è entrata in codice rosso. Dai primi esami eseguiti dai medici è emerso un trauma cranico per cui sarà necessario tenerla sott'osservazione per alcune ore.

Dopo il sinistro sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire in quale punto preciso sia avvenuto l'incidente, così da potere valutare le responsabilità delle due parti. Non lontano da lì, due giorni prima, era stato investito un uomo di 68 anni che stava passeggiando con il cane. Più gravi le sue condizioni. A causa dei traumi, infatti, l'uomo è entrato in coma e si trova tuttora nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico.

In un altro incidente di stamattina, in viale Campania, sono stati coinvolti un monopattino e una Fiat Punto (foto in basso). Sul mezzo a due ruote c'era un ragazzo di 24 anni (V. S.) mentre sulla macchina c'era una 55enne (F. L.). Secondo una prima ricostruzione entrambi stavano procedendo nella stessa direzione - il primo nella pista ciclabile e l'altra nella corsia principale - quando l'automobilista, svoltando a sinistra all'altezza del distributore Tamoil, avrebbe tagliato la strada al giovane facendolo cadere. Per lui tanta paura e qualche escoriazione.