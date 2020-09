Incidente in corso Calatafimi, frontale tra una moto e un'auto: ferito un 31enne

Scontro frontale tra un'auto e una moto in corso Calatafimi. Un incidente si è verificato intorno alle 16 di ieri, a poche decine di metri da piazza Indipendenza. Ad avere la peggio è stato un 31enne, D.A., che si trovava in sella a una Suzuki Gsr. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Civico.

Dopo le segnalazioni dei passanti sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione il motociclista viaggiava verso viale Regione quando si è scontrato con un'auto, una Mazda 2, che percorreva la strada nella direzione opposta. Al volante c'era il 29enne M.M, rimasto illeso nonostante l'impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Toccherà al personale dell'Infortunistica, che ha eseguito i rilievi stradali, ricostruire l'esatta dinamica e chiarire se qualcuno abbia invaso la corsia opposta provocando l'incidente. Non destano comunque preoccupazioni le condizioni del motociclista ferito, ricoverato per una ferita al polso per la quale potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico.