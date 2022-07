Incidente a Corleone, diciassettenne finisce con l'auto in una scarpata e muore

Incidente mortale nelle campagne di Corleone. Un ragazzo di 17 anni è morto sul colpo, per cause ancora da accertare, dopo essere finito in una scarpata.

L'auto su cui viaggiava il giovane, Marco Puccio, nato e residente a Corleone, è finita in un dirupo in contrada Casale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe salito a bordo di una Fiat Panda 4x4, mettendosi alla guida sebbene minorenne, per poi uscire fuori strada lungo la statale 118 finendo la corsa in un dirupo.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco lo hanno tirato fuori dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Corleone, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Accertamenti in corso per capire perché il giovane nonostante l'età si trovasse alla guida dell'auto e a chi appertenesse il mezzo.