Secondo incidente in poche ore, un morto sulla circonvallazione di Monreale

Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Poche ore dopo lo scontro di Bonagia (con una vitima di appena 22 anni) un altro incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla circonvallazione di Monreale, all'altezza di via Santicelli. La vittima è un palermitano di 40 anni. Le informazioni sono ancora frammentarie. A quanto pare un automobilista ha perso - per cause ancora da accertare - il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail e travolgendo un pedone che camminava, quindi ha terminato la sua corsa contro un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La ricostruzione della dinamica è adesso affidata agli agenti della polizia municipale di Monreale.

Si chiamava invece Mario Di Peri il 22enne di Villabate morto questa mattina a Bonagia, in via Nicolò Azoti (ex via dell'Ermellino). Il giovane si trovava in sella a una moto, una Honda RC95, che per cause ancora da accertare si è schiantata prima contro un palo della segnaletica e poi contro un muretto di cinta. Nell'incidente è stato coinvolto anche un Piaggio Porter guidato da un 59enne di Misilmeri. L'uomo proveniva dallo svincolo di viale Regione che porta a Bonagia. Attraversando l'incrocio con via Azoti, per immettersi su via Papa Giovanni XXIII, potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio al ragazzo che poi è caduto con la moto. (Articolo in aggiornamento)