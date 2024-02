Incidente a Chiusa Sclafani, si scontrano un'auto e un bus

Chiuso un tratto della statale 386 per un incidente tra un'autobus e una macchina. E' di almeno due feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto stamattina a Chiusa Sclafani, all'altezza del chilometro 6.

A causa dell'impatto il personale dell'Anas e i carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi, hanno chiuso temporaneamente un tratto della strada "Di Ribera" per consentire anche ai sanitari del 118 di soccorrere le persone ferite. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui sono rimasti coinvolti i due mezzi che, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte.