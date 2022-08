Incidente sulla statale a Cefalù, scontro frontale tra due auto: morto settantenne

Tragedia nel Palermitano. Uno scontro frontale sulla statale 113 a Cefalù, nel tratto compreso tra Finale di Pollina e la spiaggia di Torre Conca, è costato la vita a un uomo di 70 anni, Salvatore Giambelluca. L'impatto tra due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda, è stato fatale per il conducente dell'utilitaria per cui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118 che ha soccorso i passeggeri. Le persone a bordo dell'Alfa sono rimaste ferite durante lo scontro e trasportate in ospedale. Inutili i soccorsi per l'uomo alla guida della vecchia Panda, invece, che è morto sul colpo.

Per consentire il recupero della vittima il traffico è stato bloccato per alcune ore. Adesso gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente a pochi passi dal Pollina Resort e a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte del pensionato.