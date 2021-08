Incidente a Cefalù, morto un ragazzo di 20 anni dopo lo schianto contro un albero

Si apre con una tragedia il Ferragosto sulle strade del Palermitano. Un giovane di 20 anni, Salvatore Rizzotto, è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Cefalù, sulla statale 113, nella zona di Santa Lucia. Lo schianto è avvenuto all'alba.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, originario di Termini Imerese, avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava schiantandosi contro un albero. Non risultano coinvolti altri mezzi. I soccorsi si sono rivelati inutili: per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula", al chilometro 193, all'altezza di Cefalù. Sul posto, dove sono state istituite deviazioni sulla strada provinciale, sono subito intervenute le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità.