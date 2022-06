Incidente a Cefalù, scontro auto-scooter: morto un 65enne

Si allunga la scia di sangue sulle strade del Palermitano. Un incidente mortale si è verificato oggi a Cefalù. A perdere la vita è stato Giovanni Lo Menso di 65 anni, che viaggiava in sella al suo scooter che si è scontrato contro una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, al Giglio, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I mezzi sono stati sequestrati. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Le indagini sullo schianto che è costato la vita al 65enne sono condotte dai carabinieri.