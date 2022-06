Incidente a Cefalù, tragico impatto tra scooter e auto: morta una 39enne, illeso il figlio di 7 anni

Cefalù sotto choc per la morte di una donna di 39 anni, Roberta Macajone, che ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente sulla Statale nei pressi di Mazzaforno (in contrada Figurella), alle porte della cittadina normanna. La donna viaggiava a bordo di uno scooter insieme al figlioletto di appena 7 anni, rimasto illeso, quando si è scontrata con un Opel Corsa guidata da un giovane palermitano di 27 anni. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri che i sanitari del 118 che hanno trasportato la 39enne al vicino ospedale Giglio: per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso l'intera comunità cefaludese, tanto che i comizi elettorali in programma - prevista tra gli altri la presenza di Toto Cordaro e Gianfranco Miccichè - sono stati sospesi. Anche il sindaco Rosario Lapunzina ha espresso il suo cordoglio attraverso un post su Facebook: "L'Amministrazione comunale, a nome della Città, si unisce al dolore della famiglia per la perdita della nostra giovane concittadina".

La donna lavorava in un supermercato e da pochi giorni aveva festeggiato i 10 anni di matrimonio con il marito, un noto agente immobiliare a Cefalù. A indagare sulla dinamica, ancora tutta da chiarire, sono i carabinieri di Cefalù. La salma è stata restituita ai familiari.