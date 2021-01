Incidente sulla Palermo-Catania, scontro fra due mezzi: un morto e sei feriti

Scontro mortale sull'autostrada Palermo-Catania. L'incidente si è verificato intorno alle 19 all'altezza dello svincolo per Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Palermo. Il bilancio è drammatico: un morto e sei feriti. Secondo una prima ricostruzione nell'impatto sono stati coinvolti il furgone sul quale viaggiava la vittima, un uomo di 55 anni, e un autoarticolato forse fermo in corsia d'emergenza. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i feriti al pronto soccorso.

(Articolo in aggiornamento)