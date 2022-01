Incidente a Carini, frontale fra un'auto e una moto sulla statale: morto un palermitano

Impatto mortale a Carini. Un uomo poco più che cinquantenne ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto poco prima delke 15 sulla strada statale 113, all'altezza del centro commerciale Arcipelago. A scontrarsi una moto di grossa cilindrata, una Suzuki Gsk di colore blu guidata dalla vittima, e una Fiat 600. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per prestare i primi soccorsi, i vigili urbani e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe un terzo mezzo coinvolto e l'incidente sarebbe stato causato da un'invasione di corsia. Il cinquantenne avrebbe sorpassato una macchina, una Renault guidata da un uomo che poi avrebbe svoltato per entrare nel parcheggio di un'attività. Manovra che avrebbe fatto perdere l'erquilibrio al motociclista, che a sua volta si sarebbe schiantato contro la Fiat 600.

Lo scontro è stato molto violento, tanto da non lasciare scampo al motociclista originario di Palermo. Il personale del 118 si è messo in viaggio con l'ambulanza per portare il cinquantenne al pronto soccorso ma il suo cuore ha smesso di battere proprio durante la corsa verso l'ospedale. Si rilevano lunghe code in zona.