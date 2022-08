Weekend di sangue sulle strade, terzo motociclista morto in poche ore: aveva 33 anni

Ennesima tragedia in poche ore sulle strade del palermitano. Roberto Sgroi, di 33 anni, è morto in un incidente avvenuto a Carini. È il terzo motociclista a perdere la vita in questo ultimo weekend di agosto, dopo Andrea Aiello e Rosario Pagano.

Sgroi era in sella alla sua moto, una Yamaha, e stava percorrendo via Francesco Cangialosi, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, scivolando sull’asfalto. L’impatto è stato violento, l’uomo è deceduto sul colpo a causa del trauma cranico riportato. Vani i tentativi di rianimazione prestati dal personale del 118.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Carini, che adesso indagano sull’incidente. I militari dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Sgroi. “Oggi il nostro cuore si è spento. Un ragazzo d’oro, un ragazzo come pochi ce ne sono”, scrivono Christian e Anna Randazzo su Facebook. “Uomo principalmente, padre, marito, amico, fratello, persona molto speciale, unica in tutto. Non dovevi darmi questo dolore”, aggiunge Rosario Mazzola.