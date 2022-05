Incidente a Carini, tir travolge un'auto e invade l'altra carreggiata: autostrada chiusa

Scontro tra un'auto e un tir - che poi ha invaso la carreggiata opposta - e traffico in tilt. E' di due feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 13.30 lungo la Palermo-Mazara, all'altezza di Carini. L'autostrada è stata temporanemente chiusa in direzione Mazara per consentire le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi coinvolti. Il traffico è deviato allo svincolo di Capaci verso la SS113 con ritorno in A29 all’altezza del km 16.

Da una prima ricostruzione pare che il conducente di un tir, in viaggio verso Palermo, abbia sbattuto contro un'auto schiacciandola contro il guard rail. Dopo l'impatto il mezzo pesante avrebbe sfondato la barriera metallica per poi terminare la corsa nella carreggiata in direzione Trapani. Una violenta carambola che non avrebbe convolto altri mezzi.

In pochi minuti si sono formate lunghe che hanno reso necessario l'intervento delle pattuglie della Polstrada, che hanno estratto dall'abitacolo il conducente della Hyundai prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, e del personale dell'Anas per la viabilità. Illeso invece l'autotrasportare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Articolo aggiornato alle ore 15.15 del 24 maggio 2022 // inseriti dettagli dinamica