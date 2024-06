Perde il controllo dell'auto e si ribalta. E' successo oggi a Carini, intorno alle 13.15, in via Don Luigi Sturzo, non lontano dalla zona industriale. Alla guida dell'auto - una Lancia Ypsilon - c'era un uomo. Il conducente è stato estratto dalla macchina è consegnato al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carini che è rimasta a lungo in via Sturzo per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale in via Don Luigi Sturzo, a Carini. L'ultimo - prima di questo - risale a sabato scorso: in quell'occasione si erano scontrate frontalmente due auto.