Incidente in moto a Cagliari, muore un carabiniere palermitano di 28 anni

Un carabiniere palermitano di 28 anni è morto oggi in un incidente stradale a Cagliari. Roberto Orlando, questo il nome del militare che prestava servizio al IX Battaglione nel capoluogo sardo, stava guidando la sua moto in viale Monastir, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone che arrivava da una strada laterale.

Dopo l'impatto, Orlando è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto, dopo l'impatto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e il 118. I medici hanno provato a rianimare il carabiniere ma non c'è stato nulla da fare.