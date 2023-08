Camper si ribalta sulla A19, ferita una donna: autostrada chiusa tra gli svincoli di Trabia e Termini

Un camper si è ribaltato sull'autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, in direzione del capoluogo etneo. Il bilancio dell'incidente, avvenuto per cause ancora d'accertare, è di un ferito: si tratta di una donna, che guidava il mezzo, e che si trovava da sola a bordo.

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Cimino di Termini. L'autostrada è stata momentaneamente chiusa per consentire la rimozione del camper. Oltre alla polizia stradale e ai soccorritori, sono intervenuti sul posto anche gli uomini dell'Anas per la gestione del traffico e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. A causa dell'incidente, infatti, si sono formate lunghe code in autostrada.