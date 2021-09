Camion buca una ruota e si ferma in autostrada, code tra Cinisi e Terrasini

Dopo la foratura di uno pneumatico ha rischiato di sbattere contro il guardrail, magari di travolgere qualche auto, ma alla fine è riuscito a fermare la corsa del camion evitando ogni pericolo. Ma non i disagi il traffico. Code sull’autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, nel tratto compreso tra Cinisi e Terrasini, per un mezzo pesante fermo a cavallo tra la corsia di marcia e quella di emergenza.

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 17. Sul posto è intervenuta la Polstrada per gestire la viabilità e segnalare agli automobilisti il pericolo. Il mezzo infatti si trova in prossima di una curva, in un punto pericoloso se si considera la velocità media di percorrenza in autostrada. In attesa dell’arrivo di un’officina mobile per la sostituzione dello pneumatico resta aperta solo la corsia di sorpasso.