Incidente a Caccamo, scontro fra un'auto e un fuoristrada: un morto

Un morto e tre feriti in un incidente stradale. È successo a Caccamo, in contrada Mascarella, dove si sono scontrate un'auto e un fuoristrada. A perdere la vita un uomo di 76 anni, Vincenzo Muriella, che si trovava al volante di una Fiat Punto. Soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale la moglie, tirata fuori dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sia lei ia gli altri due feriti sono stati portati con l'ambulanza all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

