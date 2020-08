Incidente a Buonfornello, ciclista travolto da un’auto: morto 56enne

Ciclista muore dopo lo scontro con un’auto. Un uomo di 56 anni, Pasquale Sorce, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri lungo la strada statale 113, in località Campofelice di Roccella, non lontano dalla caserma della polizia stradale di Buonfornello.

Secondo una prima ricostruzione il ciclista, originario di Santa Flavia, sarebbe stato travolto da una macchina mentre pedalava lungo la statale in compagnia di alcuni amici. L’impatto si sarebbe rivelato molto violento. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure al 56enne prima di portarlo al Giglio di Cefalù. Per lui però non c'è stato nulla da fare.

Ad eseguire i rilievi nel punto in cui è avvenuto l’incidente sono stati gli agenti della polizia stradale per chiarire le responsabilità dell’automobilista. Sorce, 56 anni compiuti a marzo, amava lo sport e in particolare il mondo delle due ruote e delle mountain bike, sulle quali passava molto tempo percorrendo decine se non centinaia di chilometri ogni giorno.

“Ti ho lasciato - scrive un amico sui social - che organizzavate questa ennesima uscita in bici. Questa volta la meta era quella di riuscire a coprire questi fatidici 300 e passa chilometri che segnavano l'andata e ritorno dal santuario di Tindari. Ma tu ti sei fermato prima, per continuare la tua corsa verso strade a noi sconosciute. Resta per sempre nei nostri cuori".