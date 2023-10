In un primo momento i medici avevano escluso il peggio, ma in meno di 48 ore le sue condizioni sono tragicamente precipitate. Un uomo di 62 anni, Maurizio Ciprì, è morto la scorsa notte a Villa Sofia dov’era stato ricoverato a seguito di un incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Borgo Nuovo, all’incrocio tra via Pantalica e largo Cefalù.

Secondo quanto accertato l’uomo si trovava alla guida di uno scooter Kymco People. In sella con lui c’era un amico di 54 anni (C. R. le iniziali). Per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato con una Volkswagen T-Cross guidata dalla quarantenne S. P. che, stando ai primi rilievi, stava effettuando una manovra.

Dopo il violento impatto e le numerose telefonate dei passanti, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica e i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze che hanno portato i due uomini che erano in sella allo scooter al Trauma center di Villa Sofia. Illeso invece l’automobilista, identificato e oggi iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Una volta entrati in ospedale i due sono stati sottoposti a diversi esami che, in un primo momento, avrebbero indotto i medici a escludere la riserva sulla vita. Ma mentre le condizioni del 54enne sono rimaste stabili, quelle di Ciprì sono peggiorate sino al tragico epilogo della scorsa notte.

Alla luce del decesso gli agenti dell’Infortunistica hanno proceduto al sequestro di entrambi i mezzi per potere effettuare alcuni accertamenti che potrebbero risultare utili per chiarire la dinamica. La salma di Ciprì, residente proprio nella zona di Borgo Nuovo, è stata portata all’Istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia.

La scorsa notte è morta anche una donna di 98 anni, Caterina Cataldo, a seguito di un incidente avvenuto sulla statale 118 a Corleone. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda, c'era la figlia di 73 anni che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada. L'anziana è stata accompagnata d'urgenza al Civico ma per lei non c'è stato nulla da fare.