Incidente a Bisacquino, perde il controllo e si ribalta con l'auto: morto un giovane

La tragedia sulla statale all'altezza del bivio Tortorici. A perdere la vita Salvatore Frittola, 29 anni. Con la vittima viaggiavano altri due passeggeri, un 22enne e un 18enne, rimasti lievemente feriti. Il veicolo è stato sequestrato per gli accertamenti del caso

Ancora un incidente mortale sulle strade del Palermitano. Questa volta il luogo della tragedia è Bisacquino. A perdere la vita Salvatore Frittola, 29 anni. La vittima si trovava sulla statale, a bordo di una Golf quando, intorno alle 5 di questa mattina, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando che si è ribaltato. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto all'altezza del bivio Tortorici. A bordo dell'auto viaggiavano altri due passeggeri, un 22enne e un 18enne, rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagna di Corleone. Il veicolo è stato sequestrato per gli accertamenti del caso. Mentre la salma del giovane è stata consegnata alla famiglia.

Si tratta della terza vittima in tre giorni. Solo ieri in via Messina Montagne, un ragazzo di 17 anni, Salvatore Serio, residente a Villabate, che viaggiava a bordo di un Piaggio Zip è morto dopo essersi scontrato con un'auto, una Nissan Note guidata da un uomo di 43 anni. Il giorno prima a Santa Flavia registrata un'altra vittima dopo lo scontro tra un camion e un'auto lungo la statale 113. Antonino Palazzotto, 35enne residente a Bagheria, il suo nome: è deceduto sul colpo a causa del violento impatto.