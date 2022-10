Via Leonardo da Vinci, auto si capovolge accanto ai binari del tram: donna in codice rosso

Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora tutta al vaglio della polizia municipale, si è verificato oggi intorno alle quattro del mattino in via Leonardo da Vinci, vicino ai campi di calcio del Ribolla. Dopo che qualcuno ha chiamato i soccorsi, un'auto è stata trovata ribaltata su un fianco, accanto ai binari del tram. All'interno della vettura, una sola persona, la conducente, una donna di 74 anni, che è stata tirata fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata a Villa Sofia in codice rosso da un'ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili urbani che hanno avviato le indagini. Da stabilire se nell'impatto siano stati coinvolti altri mezzi poi fuggiti o se si sia trattato di un incidente autonomo.