Incidente in via Roma, bambino francese di 8 anni viene investito da una moto e si frattura una gamba

Un bambino francese di 8 anni è stato travolto questa mattina da una moto mentre attraversava in prossimità delle strisce in via Roma insieme al padre e alla madre. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Pediatria d’urgenza del Di Cristina dopo un incidente avvenuto all’altezza di via Bentivegna. Il bimbo, scaraventato a terra a causa del violento impatto, è stato soccorso e portato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione la famiglia stava attraversando per andare verso il centro della città quando il conducente della moto, che viaggiava in direzione della stazione centrale, lo ha investito. Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno portato il piccolo nella struttura ospedaliera di via dei Benedettini dov’è entrato in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti i medici gli hanno riscontrato una frattura a una gamba e diverse escoriazioni, escludendo però fortunatamente l'ipotesi di un trauma cranico. Sul posto anche l’Infortunistica della polizia municipale che ha eseguito i rilievi e ascoltato il conducente della moto, un uomo di 68 anni.