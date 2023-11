Era stato investito riportando un trauma cranico e diverse fratture e dopo undici giorni il suo fisico si è arreso. E' morto ieri nel reparto di Rianimazione del Civico l'89enne Matteo Sanfilippo, ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto a Bagheria lo scorso 3 novembre. A investirlo mentre attraversava la strada è stato un operaio alla guida di un furgone, che subito dopo il violento impatto si è fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano era andato in un negozio di elettronica e, una volta uscito, aveva attraversato la strada. Proprio in quel momento è arrivato il mezzo, proveniente da corso Butera, che ha travolto Sanfilippo facendolo cadere con violenza sull'asfalto. Oltre al conducente del furgone si sono fermati diversi passanti e automobilisti che hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento della polizia municipale e di un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno cercato di stabilizzare le condizioni dell'89enne prima della corsa verso il Civico, dove è stato sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato un trauma cranico e diverse fratture (bacino e costole). L'uomo è stato quindi trasferito in Rianimazione dov'è rimasto sino a ieri, sotto stretta osservazione dei medici, sino al tragico epilogo. Alla luce del decesso il furgone è stato sequestrato per accertamenti: l'operaio rischia ora un'imputazione per omicidio stradale.