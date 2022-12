Si schianta contro due panchine a Bagheria, il Comune: "Ora paghera i danni"

Incidente ieri sera a Bagheria. Per cause ancora in via di accertamento, intorno alle 21.30, un automobilista ha preso in pieno due panchine che si trovavano lungo corso Umberto I danneggiandole. "La polizia municipale - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria - attraverso il sistema di indagine con le telecamere, è riuscita a risalire oggi all'autore del fatto. Sono state avviate le procedure di risarcimento del danno e il relativo procedimento amministrativo".