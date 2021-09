Incidente a Capaci, autotrasportatore muore schiacciato dal suo tir

La tragedia in via Renato Guttuso dove ha perso la vita un uomo di 52 anni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica: cosa non ha funzionato? Un guasto al freno a mano? In attesa del medico legale sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili urbani

Tragedia a Capaci. Un autotrasportatore di 52 anni è morto questa mattina a seguito di un incidente dai contorni ancora poco chiari. L'uomo (G.C. le iniziali) era in via Renato Guttuso, vicino a un deposito non lontano dalla frazione Villaggio delle more. Secondo una prima ricostruzione, mentre lui si trovava in strada e dietro il tir, il mezzo si sarebbe messo in movimento schiacciandolo. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno contattato i carabinieri. Sul posto, in attesa dell'arrivo del medico legale, sono intervenuti anche i vigili urbani. Indagini in corso.

Articolo in aggiornamento