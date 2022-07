Incidente sull'autostrada Palermo-Messina, con l'auto sotto un tir: morto un uomo

Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Messina. E' di una vittima il bilancio dello scontro avvenuto questa mattina, intorno alle 8, lungo la A20, all'altezza di Cefalù. Da una prima ricostruzione un uomo (del quale ancora non si conoscono le generalità) avrebbe perso il controllo di una Fiat Punto finendo con l'auto sotto il tir e rimanendo incastrato sotto il rimorchio del mezzo pesante. L'automobilista è morto sul colpo.

Subito dopo il violento impatto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Gli agenti della Polstrada, con la collaborazione del personale dell'Anas, hanno deviato il traffico così da potere eseguire i rilievi prima di potere rimuovere il tiro e la Punto. "Al momento - fanno sapere dall'Anas - chi viaggia in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria per Castelbuono, mentre per chi viaggia in direzione Messina l’uscita obbligatoria è quella di Cefalù". Il traffico, infatti, ha risentito inoltre di un altro incidente avvenuto nella carreggiata in direzione Messina dove ha preso fuoco un furgone.

Secondo quanto ricostruito un autotrasportatore, alla guida di un Daily Iveco con cui stava trasportando dei maiali, si sarebbe trovato costretto a fermare la corsa all'interno della galleria Carbonara, al chilometro 161, a causa di un incendio che ha danneggiato il mezzo. L'incidente ha provocato il blocco stradale e reso necessario l'intervento della polizia stradale.