Incidente sulla Palermo-Messina, auto sfonda il guardrail ed esce fuori strada: un morto

Tragico schianto sulla Palermo-Messina. Un uomo di 71 anni è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente avvenuto nella carreggiata in direzione Messina, all'altezza dell'hotel Costa Verde di Cefalù. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell'Anas.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista si trovava al volante di una Fiat Punto. Al suo fianco una donna, anche lei sulla settantina, rimasta ferita gravemente. Con loro c'era una ragazza di 22 anni che ha riportato solo alcuni traumi. L'uomo alla guida, mentre percorreva l'A20 all'altezza del chilometro 169, per cause ancora da accertare sarebbe uscito fuori strada sfondando il guardrail. Un impatto molto violento che non avrebbe lasciato scampo al 71enne. (Articolo aggiornamento)