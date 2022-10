L’incidente in autostrada a Cefalù, si aggrava il bilancio: morta anche la sorella del conducente

Le sue condizioni all'arrivo in ospedale erano apparse sin da subito molto delicate e in meno di una settimana la situazione è precipitata. E' morta questa mattina Carolina Tripodo, 67 anni, di Capo d'Orlando, ricoverata nel reparto di Rianimazione del Civico dopo l'incidente avvenuto giovedì scorso lungo l'autostrada Palermo-Messina, all'altezza dell'hotel Costa Verde di Cefalù. Nell'impatto aveva perso la vita il fratello maggiore, Carlo, 71 anni, mentre la loro nipote - che era seduta nel sedile posteriore - è sopravvissuta cavandosela con qualche ferita.

Secondo quanto ricostruito i tre stavano rientrando da Palermo verso Capo d'Orlando a bordo di una Fiat Punto guidata dal 71enne. Per cause ancora da accertare l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. La barriera metallica ha trafitto l'abitacolo non lasciando scampo all'uomo e ferendo gravemente la sorella, soccorsa dai sanitari del 118 e portata con l'elicottero all'ospedale Civico dov'è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Pressoché illesa la 22enne che era seduta dietro il conducente.