La tragedia

/ A20

Incidente sull'A20, auto contro un albero finito sulla carreggiata: muore un medico

A perdere la vita un uomo di 43 anni che, in macchina, stava percorrendo l'autostrada in direzione Palermo per andare al lavoro. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118