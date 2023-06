Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro auto-moto: un ferito e lunghe code in autostrada

Scontro auto-moto sulla Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente si è verificato intorno alle 19 lungo la carreggiata in direzione Palermo, all'altezza di Tommaso Natale, praticamente davanti al negozio Leroy Merlin. Dopo il violento impatto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno portato il motociclista (di cui non si conoscono le generalità) al pronto soccorso di Villa Sofia. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni. Illeso il conducente dell'auto coinvolta. A causa dell'incidente si sono formate code lunghe chilometri all'ingresso della città.