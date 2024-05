Incidente sulla Palermo-Mazara, tamponamento tra auto e pullman: lunghe code

Traffico in tilt sull'autostrada all'uscita dalla città. Un incidente si è verificato poco dopo le 12 di oggi lungo la Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, fra le due gallerie che si trovano nel tratto compreso fra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Ancora frammentarie le informazioni sullo scontro in cui sono rimasti coinvolti un pullman di linea e almeno altri due mezzi. Oltre alle lunghe code, fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo e il personale dell'Anas per gestire la viabilità. Sino alla rimozione dei mezzi si circolerà su una sola corsia.