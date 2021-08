Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro tra due auto e traffico a rilento

Traffico a rilento sull'autostrada Palermo-Mazara, nella corsia in direzione Trapani, per un incidente. Due auto si sono scontrate poco prima delle gallerie, dopo lo svincolo di Tommaso Natale. Uno dei due mezzi ha riportato seri danni ma i conducenti e i passeggeri sono rimasti illesi. Sul posto è presente la polizia stradale, per i rilievi e gli accertamenti. Le squadre dell'Anas stanno regolando la viabilità. Il traffico sta subendo rallentamenti.