Incidente in autostrada sulla Palermo-Mazara, si ribalta un camion: un morto

Incidente mortale sulla Palermo-Mazara. E' di una vittima il bilancio dello scontro fra due camion avvenuto oggi pomeriggio nella carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra Montelepre e Terrasini. Dopo il violento impatto entrambi i mezzi pesanti sono finiti oltre il guardrail. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e non si conoscono le generalità della della persona deceduta. Si registrano lunghe code. Sul posto le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas. (Articolo in aggiornamento)