Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro fra cinque mezzi a Terrasini: tre feriti

Scontro fra cinque mezzi lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente si è verificato intorno alle 19 tra Terrasini e Montelepre, all'altezza del chilometro 24, nella carreggiata in direzione Trapani. Il bilancio è di tre feriti, soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ambulanza nell'ospedale di Partinico. Secondo le prime informazioni nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Si registrano lunghe code. Sul posto gli agenti della polizia stradale, il personale dell'Anas e i vigili del fuoco.

