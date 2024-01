Incidente vicino all'aeroporto, auto si schianta contro un muro in autostrada: marito e moglie ricoverati

Marito e moglie ricoverati in gravi condizioni dopo un violento schianto in autostrada. Un 38enne e una 39enne sono stati ricoverati ieri sera a seguito di un incidente avvenuto sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo. Alla guida del mezzo, una Mini Cooper, c'era la donna che stanotte è stata sottoposta a un intervento d'urgenza al Policlinico per le fratture riportate per via dello scontro. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia stradale intervenuti per eseguire i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione i due coniugi stavando viaggiando in direzione del capoluogo quando la 38enne avrebbe perso il controllo della macchina all'altezza dello svincolo per l'aeroporto Falcone Borsellino. Dopo lo schianto contro il muro, la Mini Cooper ha fatto una violenta carambola prima di terminare la propria corsa. A lanciare l'allarme diversi automobilisti, alcuni dei quali avrebbero anche assistito alla scena, che hanno chiamato il 112 chiedendo di inviare due ambulanze.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti e li hanno stabilizzati prima di accompagnarli in ospedale. Entrambi hanno riportato diversi traumi: a preoccupare maggiormente sono le condizioni della donna che è entrata in codice rosso. La sua prognosi resta per il momento riservata. Gli investigatori della Polstrada hanno avviato una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente in cui, stando a quanto emerso fino ad ora, non risultano coinvolti altri mezzi.