Incidente sulla Palermo-Mazara, sbanda con l'auto e si schianta contro il guardrail: è grave

Avrebbe perso il controllo dell'auto per poi schiantarsi contro il guardrail. Un incidente è avvenuto stamattina sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di Leroy Merlin (chilometro 2). Al volante dell'unica auto coinvolta, una Volkswagen Polo, c'era un ragazzo di 24 anni che è stato soccorso dal 118 e portato in gravi condizioni a Villa Sofia. La prognosi resta riservata.

Mancavano pochi minuti alle sei quando il giovane, secondo quanto ricostruito, ha sbandato finendo contro le barriere metalliche. Un impatto violentissimo a causa del quale si è gonfiato l'airbag della Polo sulla quale il ragazzo era solo a bordo. A segnalare l'incidente sono stati altri automobilisti che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza e delle pattuglie della polizia stradale.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, i sanitari avevano già caricato il 24enne - in quel momento in stato di non coscienza - sull'ambulanza per dirigersi verso il Trauma center. Gli agenti intervenuti hanno hanno dovuto gestire la viabilità sino a quando non è stato rimosso il mezzo, che aveva la parte anteriore completamente distrutta. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente.