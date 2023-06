Incidente sulla Palermo-Mazara, sbanda con il furgone e si schianta contro il guardrail

Sbanda con il furgone e si schianta contro il guardrail. Un incidente è avvenuto oggi lungo l'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Tommaso Natale e Mondello. Alla guida del mezzo c'era un uomo di quarant'anni che, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo finendo contro la barriera metallica. Pochi minuti e nel tratto interessato si sono formate lunghe code. Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. L'autotrasportatore, però, è uscito incolume dall'incidente e ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Tra le ipotesi anche quelle di un malfunzionamento meccanico o della foratura di uno pneumatico.