Incidente sulla Palermo-Mazara, ragazzo di 19 anni si schianta contro le barriere

Ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro le barriere gialle della Palermo-Mazara. Un ragazzo di 19 anni è stato portato all'ospedale di Villa Sofia con ferite lievi dopo un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 22.30, subito dopo lo svincolo per Tommaso Natale, nella carreggiata in direzione Trapani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della Polstrada che hanno eseguito i rilievi.

Il giovane si trovava alla guida della sua Polo bianca quando per cause da accertare è finito sulle barriere New Jersey, il dispositivo di sicurezza utilizzato per incanalare il flusso stradale. L'incidente ha provocato dei rallentamenti. L'auto del ragazzo è andata semidistrutta.