Autostrada Palermo-Mazara A29

Incidente in autostrada a Carini, macchina finisce sotto un tir: una ferita

L'impatto tra una Volkswagen Golf e un mezzo pesante è avvenuto sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo. L'automobilista è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale in codice giallo. Sul posto le pattuglie della polizia stradale e il personale dell'Anas