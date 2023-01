Incidente sulla Palermo-Mazara, sbanda con l'auto e finisce contro il guardrail

Avrebbe perso il controllo dell'auto terminando la sua corsa dopo un violento impatto contro il guardrail. L'incidente è avvenuto oggi, intorno alle 12.30, lungo la Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo autostradale per Capaci. Alla guida del mezzo, una Volkswagen Golf, un uomo di 44 anni che è stato medicato sul posto. Per lui fortunatamente solo tanta paura e qualche lieve ferita.

Dopo il violento schianto altri automobilisti hanno segnalato l'incidente chiedendo l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche il personale dell'Anas e gli agenti della polizia stradale, arrivati da Alcamo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Dalle prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Eseguiti alcol e drug test per chiarire le condizioni del 44enne e stabilire se fosse in condizione di guidare.